Ils faisaient partie du Top 10, on les présen­tait comme des poten­tiels vain­queurs d’un tournoi du Grand Chelem et les voila tous les trois à la dérive pour des raisons différentes.

Pour le Russe, on peut parler d’une crise de confiance liée fina­le­ment à quelques résul­tats pertur­bants bien que l’on puisse aussi pointer le manque de plan B dans son jeu quelque peut stéréo­typé et un peu trop risqué.

Côté danois, si l’on compile les éléments, on pourra parler d’un staff toujours en mouve­ment dont on comprend mal à la ligne direc­trice. Par exemple, on pourra pointer l’ab­sence de Patrick Mouratoglou dans sa box à Londres alors que le coach trico­lore était à Londres surement pour préparer la prochaine étape de son UTS Tour. Résultat, Rune s’en­fonce un peu plus, balbutie son tennis comme on a pu le constater à Wimbledon où son incons­tance face à Djokovic a été pointé du doigt.

Enfin concer­nant Tsitsipas il suffit de lire ces tweets lunaires pour comprendre que le Grec a décroché, qu’il est en roue libre s’ac­cro­chant à son passé et à son amoureuse.