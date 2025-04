Atteint d’une infec­tion au niveau de l’oeil droit depuis sa finale perdue à Miami contre Jakub Mensik le 31 mars dernier, Novak Djokovic va tenter de démarrer au mieux sa saison sur terre battue à Monte‐Carlo, où il n’a plus triomphé depuis 2015.

Dans des propos recueillis par le média serbe Sportklub avant son entrée prévue au deuxième tour contre Stanislas Wawrinka ou Alejandro Tabilo, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a évoqué son état d’esprit.

« Je me sens bien ici, je suis basé à Monte‐Carlo depuis 15 ans et je connais bien ce club, je m’en­traîne depuis telle­ment d’an­nées sur ces terrains. En ce qui concerne ce tournoi, j’ai une moti­va­tion parti­cu­lière et je veux aller le plus loin possible. Cependant, mes attentes sont moindres par rapport aux autres tour­nois car je n’ai pas eu assez de temps pour me préparer pour la terre battue et ce tournoi. Je suis toujours aux prises avec des problèmes de santé depuis Miami (infec­tion à l’oeil, ndlr). J’essaie de profiter au maximum de ces jour­nées, de la prépa­ra­tion et de l’en­traî­ne­ment, et de réussir à jouer plus d’un match, j’es­père. Je prends les choses au jour le jour, je suis le genre de joueur qui joue mieux au fur et à mesure que le temps passe et que je joue plus de tour­nois sur cette surface qui est assez exigeante et différente. »