L’ancien agent de Zverev, Hurkacz, Korda a évoqué le cas de Novak Djokovic pour nos confrères de Tennis365. Il confirme que l’image donnée par les médias concer­nant le Serbe est quelque peu eronnée.

« Novak est un gars formi­dable. J’ai eu la chance de le connaître au fil des ans. J’ai fait certaines choses pour sa Fondation et je n’ai pas le moindre mot négatif à dire à son sujet. Bien sûr, tout le monde se souciera de la façon dont les fans le jugent mais je ne suis pas sûr qu’il soit entiè­re­ment vrai de dire que Djokovic n’est pas popu­laire auprès du public du tennis. Beaucoup de fans de Federer et de Nadal peuvent véhi­culer ce message mais ce n’est pas la réalité. Il est atten­tionné, il est aussi intel­li­gent que possible et il est un homme de classe à bien des égards. Il peut assister à un événe­ment orga­nisé par une asso­cia­tion cari­ta­tive ou une fonda­tion et prononcer un discours de 30 minutes sur la mission de l’organisation sans une seule note. Il est toujours aussi impres­sion­nant. Il est telle­ment ancré dans ses valeurs, centré et à l’aise dans sa peau. C’est plus impor­tant que tout ce que l’on peut dire de lui. On ne peut pas plaire à tout le monde tout le temps, c’est la réalité »