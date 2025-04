Monte‐Carlo 2002. À 15 ans et 10 mois, Richard Gasquet sortait des quali­fi­ca­tions et domi­nait Franco Squillari (54e mondial à l’époque) pour remporter son tout premier match sur le circuit principal.

23 ans plus tard, alors qu’il dispute les derniers tour­nois de sa carrière avant ses adieux à Roland‐Garros, le Français de 38 ans s’est offert le 39e mondial, Matteo Arnaldi, au premier tour sur le Rocher : 6–3, 4–6, 6–4, au terme d’une bataille de 2 heures et demi.

« C’est un court que je connais très très bien. Ça me rajeunit pas. J’ai pu compter sur le soutien du public début à la fin. J’essaie de me faire plaisir. Je veux remer­cier l’organisation pour cette wild‐card. C’est un honneur et une chance de jouer une dernière fois ici. C’est extra­or­di­naire », a déclaré Richie, bluf­fant encore ce dimanche, lors de l’in­ter­view sur le court.

🎾 #RolexMonteCarloMasters|🇫🇷 VICTOIRE DE RICHARD GASQUET !



💪 Le Biterrois s’impose au premier tour de ce tournoi de Monte‐Carlo face à Matteo Arnaldi en trois sets : 6–3, 4–6, 6–4 ! pic.twitter.com/PRQ4fMgD4V — fran­cetv­sport (@francetvsport) April 6, 2025

Au deuxième tour, il défiera le vain­queur du match entre Felix Auger‐Aliassime et Daniel Altmaier.