Invité de notre n°91 de notre magazine, l’ex‐coach de Gasquet et Baghdatis est revenu sur le circuit car il croit en Terence Atmane. Interrogé sur le tennis français, Guillaume est tout à fait pragmatique.
« Treize Français dans les 100, c’est énorme (NDLR : L’entretien a été réalise en Avril 2025). Le système français est formidable et le travail qui est fait dans les clubs est remarquable. Ceux qui forment les espoirs sont au taquet et c’est pour cela que nous sommes aussi bien représentés au haut niveau. Après, savoir pourquoi nous n’arrivons pas à avoir LE grand champion, celui qui gagne des titres en Grand Chelem, je dirai que c’est un autre débat. Je ne changerais rien dans le système de formation, qui fonctionne très bien. Je valoriserais encore davantage les entraîneurs de club, de ligue, car c’est grâce à eux qu’il y a autant de bons joueurs en France. Ce que je ne garderais pas, ce sont ceux qui n’aiment pas la haute performance et qui gravitent encore dans la famille du tennis français »
Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 12:12