Guillaume Peyre, coach d’Atmane au sujet du tennis trico­lore : « Le travail qui est fait dans les clubs est remar­quable. Ce que je ne garde­rais pas, ce sont ceux qui n’aiment pas la haute perfor­mance et qui gravitent encore dans la famille du tennis français »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Invité de notre n°91 de notre maga­zine, l’ex‐coach de Gasquet et Baghdatis est revenu sur le circuit car il croit en Terence Atmane. Interrogé sur le tennis fran­çais, Guillaume est tout à fait pragmatique.

« Treize Français dans les 100, c’est énorme (NDLR : L’entretien a été réalise en Avril 2025). Le système fran­çais est formi­dable et le travail qui est fait dans les clubs est remar­quable. Ceux qui forment les espoirs sont au taquet et c’est pour cela que nous sommes aussi bien repré­sentés au haut niveau. Après, savoir pour­quoi nous n’arrivons pas à avoir LE grand cham­pion, celui qui gagne des titres en Grand Chelem, je dirai que c’est un autre débat. Je ne chan­ge­rais rien dans le système de forma­tion, qui fonc­tionne très bien. Je valo­ri­se­rais encore davan­tage les entraî­neurs de club, de ligue, car c’est grâce à eux qu’il y a autant de bons joueurs en France. Ce que je ne garde­rais pas, ce sont ceux qui n’aiment pas la haute perfor­mance et qui gravitent encore dans la famille du tennis français »

Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 12:12

