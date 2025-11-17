AccueilCoupe DavisSteve Darcis, capitaine belge, avant d'affronter la France : "Ce n'est pas...
Steve Darcis, capi­taine belge, avant d’af­fronter la France : « Ce n’est pas l’équipe d’avant qui faisait rêver, avec Tsonga, Gasquet et Monfils, mais sur le papier, ils sont meilleurs que nous »

Steve Darcis, capi­taine belge de Coupe Davis, a donné un avis honnête pour L’Equipe sur le niveau de l’équipe de France qu’il va défier en quarts de finale à Bologne ce mardi. 

« Ils ont eu quelques mecs en forme, quelques mecs blessés, quelques mecs un peu moins bien. Il y a de toute façon énor­mé­ment de joueurs même si ce n’est pas Tsonga, Gasquet, Monfils. Ce n’est pas l’équipe d’avant qui faisait rêver. Ils ont quand même de quoi faire rêver. Il n’y a peut‐être pas top 10, mais des joueurs qui font des grosses perfs avec des jeunes, des mecs d’ex­pé­rience, et un capi­taine (Paul‐Henri Mathieu) qui connaît. Sur le papier, ils sont meilleurs que nous. »

