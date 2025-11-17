Steve Darcis, capitaine belge de Coupe Davis, a donné un avis honnête pour L’Equipe sur le niveau de l’équipe de France qu’il va défier en quarts de finale à Bologne ce mardi.
La sélection définitive des Bleus pour le Final 8 👊🇫🇷— FFT (@FFTennis) November 16, 2025
Rendez‐vous mardi pour le quart de finale face à la Belgique, en direct sur @beinsports_FR. #DavisCup pic.twitter.com/bdnVYJCiXw
« Ils ont eu quelques mecs en forme, quelques mecs blessés, quelques mecs un peu moins bien. Il y a de toute façon énormément de joueurs même si ce n’est pas Tsonga, Gasquet, Monfils. Ce n’est pas l’équipe d’avant qui faisait rêver. Ils ont quand même de quoi faire rêver. Il n’y a peut‐être pas top 10, mais des joueurs qui font des grosses perfs avec des jeunes, des mecs d’expérience, et un capitaine (Paul‐Henri Mathieu) qui connaît. Sur le papier, ils sont meilleurs que nous. »
Publié le lundi 17 novembre 2025 à 14:26