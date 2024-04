Affronter Alexander Bublik doit parfois être vrai­ment énervant.

Roberto Carballes Baena ne dira pas le contraire après sa défaite face au Kazakh ce samedi au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid.

D’abord moqué à cause de ses cris puis humilié dans le jeu par un Bublik toujours aussi fantasque et décon­cer­tant (voir vidéo ci‐dessous), l’Espagnol a fini par craquer en faisant exprès de commettre une double faute pour tenter d’at­teindre et donc d’al­lumer son adver­saire au service.

🤣🤣 Quand tu te fais humi­lier et que tu as le seum. Trop fan.



Juste après le tweener en marchant de Bublik, Roberto Carballes Baena a fait une double faute en le visant deux fois. pic.twitter.com/n1YOTDLn32 — Tennis Legend (@TennisLegende) April 28, 2024

Et si Roberto a manqué sa cible à deux reprises, Alexander a parfai­te­ment compris le message.