Surpris et battu par le Brésilien Thiago Monteiro lors de son entrée en lice sur le Masters 1000 de Madrid ce samedi, Stefanos Tsitsipas a pris le temps de répondre à quelques ques­tions en confé­rence de presse d’après match.

L’une d’entre elles concer­nait l’hé­ri­tage que lais­sera Rafael Nadal à l’issue de sa carrière. Voici la réponse du Grec.

« Je pense qu’il est à l’ori­gine d’une grande partie des titres que j’ai remportés sur terre battue. Son jeu est une source d’ins­pi­ra­tion pour d’autres joueurs qui essaient de s’ins­pirer des meilleures qualités qu’il possède sur la terre battue. C’est quelque chose qu’il fait extrê­me­ment bien depuis plus d’une décennie. J’essaie donc d’ap­pli­quer à mon jeu certaines des choses qu’il a utili­sées de manière très effi­cace et précise dans la mesure de ses capa­cités. J’ai l’im­pres­sion qu’il a été un excellent exemple de ce que le tennis sur terre battue devrait être et de la façon dont il devrait être joué. Après tout, il a été le plus grand joueur de notre sport. C’est dommage de ne pas le revoir à Madrid. Je pense que son héri­tage restera à jamais gravé dans les mémoires. Il a réalisé des perfor­mances abso­lu­ment extra­or­di­naires et battu des records qui, à mon avis, ne seront plus jamais battus dans le tennis. »