De passage ce dimanche sur le Masters 1000 de Madrid, Juan Martin Del Potro a été inter­rogé par nos confrères de Puntodebreak sur de nombreux sujets dont, évidem­ment, la future retraite de Rafael Nadal.

« Je pense que nous devons commencer à assi­miler le fait qu’une époque du tennis touche à sa fin. Roger (Federer) est parti, mais son héri­tage restera marqué pour toujours. Et main­te­nant, Nadal s’offre le plaisir de prendre sa retraite à sa manière et selon ses propres condi­tions. C’est quelque chose que je n’ai malheu­reu­se­ment pas pu faire à cause de ma santé. Rafa est impres­sion­nant. Le regarder jouer, voir sa passion pour la compé­ti­tion et son énergie, c’est quelque chose d’unique et je ne sais pas s’il y aura quelque chose de semblable dans les prochaines années. J’espère le rencon­trer main­te­nant et lui dire bonjour, et je conti­nuerai à le regarder à la télé­vi­sion. Je ne regarde pas beau­coup de tennis, mais si Rafa ou Novak (Djokovic) joue, bien sûr que je regarderai. »