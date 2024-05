Lourdement défait par Alejandro Tabilo, ce dimanche au troi­sième tour du Masters 1000 de Rome, Novak Djokovic était mécon­nais­sable sur le court.

En confé­rence de presse, le numéro 1 mondial a été inter­rogé pour savoir si la gourde qu’il avait reçue sur la tête vendredi pouvait expli­quer sa grosse méforme du jour.

« Je ne sais pas si c’est à cause de cela, pour être honnête. Je dois véri­fier. L’entraînement était diffé­rent. Hier (samedi), j’ai suivi un entraî­ne­ment assez tran­quille. Je n’ai rien ressenti, mais je n’ai pas ressenti la même chose non plus. Aujourd’hui (dimanche), sous un stress élevé, c’était plutôt mauvais. Non pas en termes de douleur, mais en termes d’équilibre. Je n’avais juste aucune coor­di­na­tion. C’est possible que ce soit à cause de cela, je ne sais pas. Je suis en tout cas un joueur complè­te­ment diffé­rent de celui que j’étais il y a deux jours. Je dois passer des examens médi­caux pour voir ce qu’il se passe. »