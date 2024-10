Depuis toujours le tennis a eu des grands serveurs.

La liste est longue mais elle débute vrai­ment quand la raquette en bois a tiré sa révé­rence car taper une balle à 235 km/h avec un petit tamis et un cadre en frêne c’est tout simple­ment impossible.

Pour préserver l’es­sence de son jeu, la ligue améri­caine de base ball n’a pas auto­risé les battes en métal et le « spec­tacle » est pour­tant toujours le même.

Vu le niveau affo­lant affiché en première et deuxième balle du fran­çais Giovanni Mpetshi Perricard on peut se poser la ques­tion s’il s’agit toujours de tennis ou d’un concours de ball trap.

Lorsqu’il avait perdu face au trico­lore à Wimbledon, Sebastian Korda avait parlé du pire moment de sa carrière, hier au micro d’Eurosport, Georges Goven n’a pas cessé d’af­firmer que c’était un nouveau tennis auquel on assistait.

Et Georges n’a pas forcé­ment tort, car maitriser un tel geste tech­nique sur une telle durée est une prouesse indéniable.

Quand Roscoe Tanner, John Isner, Ivo Karlovic sont arrivés, on a crié au loup alors que quelques années plus tard leur adver­saire ont su s’adapter.

Là, le problème est un peu diffé­rent car les vitesses sont encore plus extra­va­gantes alors que la distance entre la ligne de fond et le filet n’a pas changé.

De plus Giovanni devrait logi­que­ment s’amé­liorer sur tous les autres coups grâce à son coach et son travail. Si c’est le cas on parlera alors moins de son service et on aura plus de doute sur le sport qu’il pratique.…