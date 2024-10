Le joueur bulgare est un roman­tique et plus le temps passe et plus il y voit ses « amis » quitter le circuit. Une situa­tion déli­cate d’au­tant que la nouvelle géné­ra­tion ne semble pas avoir les mêmes objec­tifs que la sienne.

« C’est triste. J’ai vu Dominic il y a quelques jours. Je ne peux m’empêcher d’y penser. Bien sûr, tout a un début et une fin, mais quand vous voyez la compé­ti­tion avec laquelle vous avez grandi, que vous voyez ces gars qui vous poussent à être meilleur, cela vous enlève un peu d’énergie. Je respecte bien sûr la nouvelle géné­ra­tion et tous ceux qui jouent là‐bas, mais avant, c’était très amusant en dehors du terrain. Nous nous sommes toujours moqués l’un de l’autre, mais main­te­nant je ne le vois plus »