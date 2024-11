Casper Ruud a accordé un bel entre­tien au site We Are Tennis dans lequel il évoque plus sa vie person­nelle que sa vie de joueur de tennis. Un passage est notam­ment consacré à sa petite amie, Maria, qu’il connait depuis son plus jeune âge.

« Nous nous sommes rencon­trés avant que j’at­teigne le niveau où je suis main­te­nant, donc les choses ont changé pour elle aussi, et cela n’a pas toujours été facile. Il y a plus de choses dans ma vie dont je dois m’oc­cuper main­te­nant qu’à l’époque où nous nous sommes rencon­trés. Donc, quand vous êtes avec votre petite amie, votre parte­naire, votre fiancée, la femme d’un athlète, vous devez être la prio­rité numéro 3, 4, 5, même certains jours, car il y a beau­coup d’autres choses que je dois faire avant. C’est le tennis, c’est le trai­te­ment, c’est les médias, c’est peut‐être rencon­trer un sponsor. C’est beau­coup de choses avant d’avoir du temps pour son parte­naire. Elle a donc été très, très patiente et très effi­cace avec ces choses‐là, et du côté des réseaux sociaux et de la façon dont elle se comporte, elle ne veut pas ça. Elle veut être elle‐même, contrôler sa propre vie et surtout sa vie person­nelle. Je suis heureuse qu’elle ait trouvé cette voie. »