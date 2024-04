En confé­rence de presse à Madrid, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek a taclé la WTA en esti­mant que les joueuses n’étaient pas assez écoutées.

« J’ai appris que, quel que soit le nombre de réunions que nous orga­ni­sons, nous n’avons aucun pouvoir de déci­sion. J’espère que les finales de la WTA seront toujours un grand événe­ment, mais je me demande si la WTA va faire des chan­ge­ments. Les négo­cia­tions se pour­suivent. Je suis curieuse de savoir ce qui va être fait. Nous voya­geons dans beau­coup d’en­droits, j’es­saie de me concen­trer sur mon tennis et je n’ai pas d’es­pace dans ma tête pour penser à d’autres choses. Le mana­ge­ment de la WTA ? C’est parfois incon­for­table. Nous avons eu quelques situa­tions où il serait bien que la WTA tire les leçons du passé », a lâché la Polonaise dans des propos rapportés par Punto de Break.