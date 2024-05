L’agent d’Andrey Rublev, Galo Blanco, a rendu un magni­fique hommage à son joueur après son titre à Madrid acquis dans la souf­france.

« Que dire de ces 10 derniers jours ? Souffrance, rési­lience… Et bonheur, beau­coup de bonheur et de fierté pour ce guer­rier qui n’aban­donne jamais. Andrey est un joueur d’un autre niveau, mais surtout une belle personne, pleine de gentillesse, et seuls ceux ceux qui vivent avec lui tous les jours savent à quel point Andrey est une belle personne, pleine de gentillesse ! Nous vous remercions. »