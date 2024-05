Dans des propos rapportés par Tennis Uptodate, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick s’est exprimé sur les nombreuses bles­sures actuelles, de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ou encore Jiri Lehecka. Et il a fait passer un message aux instances.

« Sinner soule­vait des poids dans le gymnase à Madrid, tout ça parce qu’il n’y a pas de temps libre et qu’il est obligé de faire ses cycles de muscu­la­tion pendant ce genre d’évé­ne­ments. Est‐ce que je suis idiot de penser que ces semaines seraient mieux employées à être quelque part où l’on ne change pas de fuseau horaire, de surface, etc. Les joueurs de la NFL ont sept à huit mois de repos, ceux de la NBA quatre mois, ceux du foot­ball euro­péen trois à quatre mois, ceux du base­ball trois à quatre mois. À quel point sommes‐nous fous pour jouer 11 mois, 11 mois et demi par an ? », a lâché l’Américain.