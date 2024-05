Tous les fans atten­daient avec impa­tience la première réac­tion de Stéphanos Tsitispas après l’an­nonce faite par Paula Badosa sur son compte Instgram. Car même si la joueuse espa­gnole parlait de rupture à l’amiable, il semble bien que ce soit Paula qui soit à l’ori­gine de cette rupture. L’amourette aura duré près de onze mois ce qui peut etre consi­déré comme une belle perfor­mance dans le monde du tennis même si de vrais couples se sont souvent formés, on pense à Graff et Agassi, ou en ce moment De Minaur et Boulter.

Comme le rapporte donc le site Sport24, Stafanos a donc réagi avec tout la déli­ca­tesse qu’on lui connait : « Vous n’avez pas vécu une véri­table horreur que jusqu’à ce que votre grand‐mère grecque insiste sur le fait que vous n’avez pas assez mangé »