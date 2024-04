Samedi, Rafael Nadal va retrouver Alex de Minaur, contre qui il s’est incliné la semaine dernière à Barcelone. Et selon son entraî­neur, Carlos Moya, de passage sur la chaîne Twitch du tournoi, il affi­chera un tout autre visage !

« Contre De Minaur, nous verrons un Rafa diffé­rent. A Barcelone, je ne l’ai pas vu prêt à affronter un adver­saire comme Alex. Je pense que nous verrons un Rafa qui a passé 8 jours de plus à travailler et que chaque minute qu’il passe sur le court est une minute d’amé­lio­ra­tion. Je pense que demain, nous pour­rons voir un match plus serré que l’autre jour. Je ne sais pas s’il gagnera, mais au sein de l’équipe, nous sommes plus confiants sur ce que nous pour­rons voir. Ce sera mieux que ce que nous avons vu la semaine dernière. »