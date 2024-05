Dans des propos accordés au Corriere dello Sport, Matteo Berrettini a réagi au forfait de son compa­triote et ami, Jannik Sinner, pour le Masters 1000 de Rome en raison d’une bles­sure à la hanche.

« D’après les quelques décla­ra­tions que j’ai enten­dues, il a eu raison, il a encore toute sa carrière devant lui, il a bien fait de déclarer forfait. Malheureusement, j’ai été à sa place, je sais ce que cela signifie. J’espère le serrer dans mes bras bientôt, je ne l’ai pas encore vu, je lui souhaite bonne chance. Un conseil ? Tout le monde est diffé­rent. Personnellement, je me suis souvent blessé, même quand j’étais enfant. Et à un moment, je me suis senti vidé. Pour lui, ce sera diffé­rent. J’ai vu cela comme un moyen de m’amé­liorer dans d’autres domaines. Je ne pense pas pouvoir lui donner de conseils, il n’en a pas besoin, car il est très bien entouré et c’est un garçon mature. Je crois que lors­qu’il prend une déci­sion, il le fait pour son avenir. »