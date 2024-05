Sur le plateau de l’émis­sion « C à vous », la direc­trice de Roland‐Garros, Amélie Mauresmo, s’est exprimé sur le choix tant attendu de Rafael Nadal, qui n’a toujours pas confirmé sa venue à Paris cette année (25 mai au 9 juin).

« J’attends de le voir concrè­te­ment à Roland‐Garros dans le stade pour être certaine. Je pense que Rafael Nadal va venir, il en a l’in­ten­tion pour l’ins­tant. Je crois qu’il réflé­chit dans son coin, il peau­fine sa prépa­ra­tion. Il n’a pas envie de venir à moitié. Il a cette envie, c’est l’en­droit où il s’est senti le mieux. Et en même temps, il a beau­coup de doutes par rapport au fait qu’il va pouvoir ou non être opéra­tionnel physi­que­ment et défendre ses chances à 100%. On croise les doigts, on touche du bois. »