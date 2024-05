Matteo Berrettini continue d’en­chaîner les mauvaises nouvelles. Après un titre plus qu’en­cou­ra­geant à Marrakech, l’Italien a dû se retirer des tableaux de Munich et Madrid, et alors qu’il était engagé à Rome, il a déclaré forfait ce mercredi 8 mai.

L’ex‐finaliste de Wimbledon (battu par Novak Djokovic) n’ar­rive plus à revenir dans une forme accep­table afin de jouer chaque semaine, et cette malchance semble être devenue une obses­sion pour lui, comme il l’a très bien illustré en confé­rence de presse.

« J’en suis venu à penser qu’il y a comme un rituel vaudou derrière moi. En fait, c’est presque une obses­sion. C’est dans ces moments‐là que la partie ration­nelle doit tout prendre en charge, même s’il est très diffi­cile d’ac­cepter ce type d’in­con­vé­nient, dans n’im­porte quel sport ou profes­sion, trébu­cher tant de fois de cette façon quand on a un plan tracé en tête. Parfois, je me sens épuisé d’avoir traîné cette situa­tion si long­temps. On peut perdre beau­coup d’énergie dans cette lutte pour tout garder sous contrôle. »