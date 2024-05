Les choses se compliquent sérieu­se­ment pour Camila Giorgi.

Alors qu’elle serait actuel­le­ment en fuite aux États‐Unis pour échapper au fisc italien, infor­ma­tion qu’elle a néan­moins tenu à démentir récem­ment, l’ac­tuelle 116e joueuse mondiale, qui a en fait pris sa retraite dans la plus grande des discré­tions, est égale­ment accusée de loyers impayés et de vol par la proprié­taire d’une villa qu’elle aurait loué avec son père pendant six mois.

« Non seule­ment ils sont partis sans rien dire avec six mois de loyers impayés, mais ils ont fait dispa­raître la moitié de notre mobi­lier. Des tapis persans, des meubles pres­ti­gieux, même une table antique d’une demi‐tonne. Nous parlons d’un préju­dice de 50 à 100 000 euros. J’ai écrit à Sergio Giorgi (la papa de Camila) pour qu’ils nous rendent au moins nos affaires, il m’a répondu de manière mépri­sante en disant que c’étaient des objets de peu de valeur. Un compor­te­ment odieux pour quel­qu’un comme moi qui a subi un préju­dice non seule­ment écono­mique mais aussi émotionnel. Je ne peux pas savoir ce qui est vrai ou ce que Camila doit à l’État, mais je sais ce qu’elle nous doit. Ces objets font partie de la vie de ma mère et de la mienne : je veux les récu­pérer, au moins à ce niveau, car pour les milliers et les milliers d’euros d’ar­riérés de loyer, nous avons perdu tout espoir », a déclaré la proprié­taire dans des propos rapportés par le Corriere Della Sera.

Si cela se confirme, Camila et son père sont dans de beaux draps…