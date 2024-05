Personnage bien connu du monde du sport et du tennis pour ses inter­views ryth­mées et peu communes, Nelson Monfort, qui prendra sa retraite à la fin de cette année 2024, a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères de L’Équipe.

Et lorsque l’in­ter­viewer lui a rappelé ses propos concer­nant la diffé­rence d’at­ti­tude entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, le jour­na­liste de 71 ans a tenu à nuancer.

« J’ai dit cela ? Novak est peut‐être un peu plus froid (que Rafael Nadal), mais je l’ai croisé des dizaines de fois et ça s’est toujours bien passé. Chacun sa person­na­lité. Avec Maria Sharapova, cela se passait moins bien qu’avec Serena Williams, avec Boris Becker moins bien qu’avec Stefan Edberg… Mais avec le temps, j’ai appris une chose. Si je sens qu’avec un athlète, cela risque d’être trop tendu, je ne fais pas l’in­ter­view. Et c’est beau­coup mieux ainsi. Il n’y a rien de pire qu’un sportif effondré ou complè­te­ment fermé. »