Promise à un avenir radieux après sa victoire à l’US Open 2019, l’an­cienne 4e joueuse mondiale et actuelle 225e, Bianca Andreescu, s’est récem­ment confiée sur le podcast Match Point Canada à propos des nombreuses bles­sures physiques et mentales dont elle a été victime depuis ce sacre.

« Je n’ai pas l’im­pres­sion que mon corps a 23 ans à cause de toutes les bles­sures, j’ai été très malchan­ceuse. L’univers aime nous tester de diffé­rentes manières. L’épreuve la plus diffi­cile de ma vie est de faire face aux bles­sures physiques, ainsi qu’aux problèmes de santé mentale, qui vont en quelque sorte de pair. Je ne regrette rien, j’ai beau­coup appris sur moi‐même grâce aux défis que j’ai relevés plutôt qu’aux victoires et aux moments de bonheur », a déclaré celle qui fera son retour à la compé­ti­tion dans deux semaines sur le tournoi de Rabat, au Maroc.