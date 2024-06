Bianca Andreescu est une joueuse épatante.

Alors qu’elle n’avait plus joué en compé­ti­tion offi­cielle depuis le 9 août 2023 et une défaite au 1er tour du WTA 1000 de Montréal, la Canadienne, après avoir passé contre toute attente deux tours à Roland‐Garros, s’est quali­fiée ce samedi pour la finale du tournoi de Bois‐le‐Duc, aux Pays‐Bas.

Interrogée sur son parcours du combat­tant depuis sa formi­dable ascen­sion en 2019, celle qui a dû faire face à un nombre incal­cu­lable de bles­sures est revenue sur cette triste période et son désir intact de retrouver son meilleur niveau.

« J’avais l’im­pres­sion d’être possédée en 2019. Comme si rien ne pouvait m’ar­rêter. Je ne me souciais de rien d’autre que de faire de mon mieux en compé­ti­tion jusqu’à ce que mes putain de membres finissent par me lâcher. Mais j’ai continué à aller de l’avant quoi qu’il arrive. Et c’est ce que je veux retrouver. Je le veux et je sais que ça va venir. Je sais que ça va venir. Je veux retrouver cette intré­pi­dité. Je veux vrai­ment aller au bout de mes coups, sans me soucier de savoir si je rate ou non, parce que je sais que je fais ce qu’il faut. »