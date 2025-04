De passage en confé­rence de presse après sa victoire face à Davidovich Fokina et sa quali­fi­ca­tion en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a fait une sacrée confes­sion à propos de son petit passage à vide lors de la tournée améri­caine du mois de mars.

Selon lui, il s’est trop concentré sur l’ab­sence de Jannik Sinner, suspendu trois mois, au lieu de profiter de l’ins­tant présent.

« Depuis que Jannik n’a pas pu jouer de tour­nois, beau­coup de gens m’ont demandé et m’ont parlé du moment impor­tant qui m’at­tend pour atteindre à nouveau la première place ou pour gagner des tour­nois ou quoi que ce soit d’autre. D’une certaine manière, j’y pensais trop au lieu de jouer mon tennis et de profiter du temps que je passais sur le court à disputer des matches. Après Miami, j’ai compris le chemin que je devais suivre, les choses que je devais faire. Je ne pense pas aux résul­tats, je ne pense à rien d’autre qu’à prendre du plaisir. C’est la chose la plus impor­tante pour moi et je ne veux pas entendre toutes les attentes ou toutes les choses que les gens disent de vous. »