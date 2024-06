« Sur les 1 526 matches de simple que j’ai joués au cours de ma carrière, j’ai gagné près de 80 % d’entre eux. Mais quel pour­cen­tage de points ai‐je gagné ? 54% », a récem­ment déclaré Roger Federer lors d’un discours devant les diplômés d’une univer­sité améri­caine, au moment de rappeler que la perfec­tion n’exis­tait pas.

Lors du dernier épisode du podcast de la WTA, la lauréate de l’US Open 2019, Bianca Andreescu, a réagi aux propos du maestro suisse.

« Il souligne qu’il a gagné 80% de ses matchs, mais qu’il n’a remporté que 54% des points, ce qui est complè­te­ment fou. Un match peut prendre n’im­porte quelle tour­nure. Par exemple, lors de mon match contre Kalinskaya au deuxième tour de Roland Garros (qu’elle a remporté, ndlr), je pense que j’ai perdu plus de points qu’elle. Ne jamais aban­donner est la chose la plus impor­tante et j’ai l’im­pres­sion que je commence à retrouver cela de plus en plus, ce qui est bien. »