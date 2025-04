Si Arthur Fils a logi­que­ment beau­coup de regrets suite à sa défaite contre Carlos Alcaraz en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, comme il l’a confié en confé­rence de presse d’après match, il va pour­tant apprendre beau­coup de ce revers.

C’est notam­ment ce que pense Arnaud Clément, consul­tant pour Eurosport.

« Il aurait pu, à un moment donné, céder à la frus­tra­tion comme on a pu le voir de temps en temps en se disant, ‘ok, il est fort, il frappe fort, je vais essayer d’y aller encore un peu plus’. Là, il l’a fait avec beau­coup de finesse et de varia­tions et il lui a posé plus de problèmes de cette manière. Pour Arthur, cela n’a pas marché sur ce quart de finale mais on peut voir ses progrès. Est‐ce qu’il n’est pas un peu plus fort par rapport à ce qu’on a vu ces derniers mois ? Sans doute que oui. Et ce genre de match va le faire progresser encore plus vite parce qu’il va s’en servir, c’est comme ça que font tous les grands cham­pions et je pense que, poten­tiel­le­ment, il est de cette trempe‐là, Arthur Fils. »