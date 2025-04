Alors que l’af­faire Jannik Sinner, suspendu trois mois suite à un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage, continue de faire beau­coup parler en Italie, nos confrères de la Repubblica ont inter­rogé la cham­pionne olym­pique de nata­tion, Federica Pellegrini.

Et cette dernière ne mâche pas ses mots à propos du dérou­le­ment de cette affaire.

« Jannik est très aimé et est donc défendu dans tous les domaines, quoi qu’il en soit, et je trouve cela juste. Je crois cepen­dant que son cas a été traité diffé­rem­ment de 99% des autres athlètes. La complexité de la vie d’un athlète soumis en perma­nence à des contrôles anti­do­page, douze mois par an. Il faut expli­quer comment ça marche, pour bien comprendre ce qui se cache derrière le cas Sinner. La discus­sion porte égale­ment sur la respon­sa­bi­lité stricte de l’équipe, un concept souvent sous‐estimé mais central dans les règle­ments anti­do­page. Ce n’est pas ma faute si mon kiné boit une bière et renverse quel­qu’un, mais cela devient ma respon­sa­bi­lité s’il utilise une crème sur moi et que je suis contrôlé positif. Ce n’est pas le cas de Sinner, ce qui est étrange. Il s’ap­plique à tous les athlètes. Alors pour­quoi ce cas devrait‐il être traité différemment. »