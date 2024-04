L’annonce n’a rien de surpre­nante mais elle reste néan­moins importante.

Après presque 20 ans de carrière, Alizé Cornet a en effet annoncé sur les ondes de Canal+ qu’elle allait mettre un terme à sa carrière à l’issue de Roland‐Garros (du 26 mai au 9 juin).

Actuellement classée au 107e rang mondial, la joueuse fran­çaise béné­fi­ciera logi­que­ment d’une invi­ta­tion avant de faire ses grands adieux sur la terre battue parisienne.

EXCLU : @alizecornet annonce pour CANAL+ qu’elle prendra sa retraite après Roland‐Garros❗️



À 34 ans, elle nous livre les raisons de son départ 🗣️ pic.twitter.com/x02AKMZLm7 — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) April 27, 2024

« Je vais jouer mon dernier Roland‐Garros dans un mois, tout pile, et je pren­drai ma retraite dans la foulée. Ça me fait bizarre de dire ces mots à voix haute, ça fait long­temps que j’y pense mais de l’an­nonce offi­ciel­le­ment, ça fait un petit quelques chose. C’est le bon moment car c’est le résultat d’un long chemi­ne­ment qui a duré plus de deux ans et ces derniers mois cette pensée s’est précisée. C’est l’heure tout simplement. »