Lors de son passage à l’émis­sion Clique sur Canal Plus, Jo‐Wilfried Tsonga a perdu sa luci­dité quand il a été inter­rogé sur le cas Rafael Nadal. Expliquant qu’il voulait vrai­ment voir l’Espagnol à Roland‐Garros, Jo, très enthou­siaste a tout simple­ment rajouté un titre à l’Espagnol.

« Tout le monde sent bien qu’il va vers la fin plus qu’autre chose. Tout le monde veut le voir, moi j’ai envie de le voir. Pendant long­temps je ne voulais pas le voir. On a envie qu’il sorte la meilleur des manières en se « figh­tant » comme il l’a toujours fait. Ce qu’il a fait à Roland‐Garros, 15 victoires, j’ai pas envie d’en parler telle­ment c’est »