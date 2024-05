Dernier joueur à avoir atteint une finale de Grand Chelem, à l’Open d’Australie 2008, Jo‐Wilfried Tsonga, récem­ment inter­rogé sur le chaîne Youtube Service Volée, a tenté de réponse à la ques­tion qui obsède les fans et obser­va­teurs du tennis fran­çais : Pourquoi aucun joueur fran­çais n’a pu remporter un Grand Chelem au cours des 40 dernières années.

Et selon le Manceau, la forma­tion, qui est l’une des grandes forces du système fran­çais, serait en réalité presque une faiblesse pour le circuit profes­sionnel. Explications.

« On a un système fédéral qui est excep­tionnel, on a des gens qui sont formés clai­re­ment, contrai­re­ment à d’autres pays, pour former nos jeunes. Après, la diffi­culté commence à arriver quand on arrive sur le circuit profes­sionnel puisque souvent, à partir de là, on est un peu livré à soi‐même et la forma­tion anté­rieure est souvent fina­le­ment telle­ment bien, on est telle­ment entouré, on est telle­ment dans un cocon que les joueurs ont un peu de mal à prendre vrai­ment leur sujet en main et avoir une idée très claire de ce qui est bon pour eux ou pas. Et on se rend compte que dans le tennis, quand on est sur le terrain, personne nous aide à mettre la volée, personne nous aide à savoir où mettre la balle. Une fois que le point est enclenché, il n’y a plus de coaching. C’est au joueur d’avoir une vraie auto­nomie. Jusqu’à aujourd’hui, et moi inclus, c’est peut‐être ce qui nous a manqué un tout petit peu pour faire la différence. »