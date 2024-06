Lors de sa longue et passion­nante inter­view accordée à L’Equipe, dans laquelle il est revenu sur la céré­monie avortée à Roland‐Garros et a déclaré qu’il n’écar­tait pas la possi­bi­lité de conti­nuer à jouer en 2025, Rafael Nadal a exprimé un regret.

« J’avais très envie de venir à Paris pour m’en­traîner, j’en avais besoin. Je pense que cela m’a aidé à me concen­trer vrai­ment sur ce que j’avais à faire. Quand on sort d’une période diffi­cile, le fait d’être à Roland‐Garros apporte une énergie supplé­men­taire. Ma semaine d’en­traî­ne­ment a été fantas­tique. Bien sûr, le sport, ce sont avant tout les résul­tats. Mais j’ac­corde aussi de l’im­por­tance à d’autres choses et c’est une semaine où j’ai pris beau­coup de plaisir à jouer au tennis, je profi­tais de chaque instant, sans gêne. La forme dans laquelle j’étais la semaine avant Roland‐Garros est celle dans laquelle j’au­rais aimé être avant Monte‐Carlo. Si ç’avait été le cas, j’au­rais pu rêver de quelque chose de très diffé­rent. Mais ça n’est pas arrivé malheureusement. »