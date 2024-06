Alors qu’il avait déclaré il y a plusieurs mois que la saison 2024 serait sans doute sa dernière sur le circuit, Rafael Nadal, rassuré par ses sensa­tions et son niveau de jeu, envi­sage désor­mais de conti­nuer à jouer et de parti­ciper à Roland‐Garros en 2025. L’Espagnol n’a en tout cas pas fermé la porte, loin de là, lors d’une inter­view accordée à L’Equipe à l’oc­ca­sion de l’inau­gu­ra­tion d’un hôtel sur la Costa Brava.

« Je n’ai jamais pris de déci­sion à la va‐vite et ça ne sera pas le cas cette fois non plus. Mes sensa­tions ces dernières semaines ont fait que je veux explorer un peu plus, pour voir ce qui peut arriver. J’ai l’im­pres­sion de retrouver à nouveau le plaisir de jouer, de m’amuser. Je veux me donner une chance de voir si mon physique reste à ce niveau ou si ce n’est qu’un moment passager et que ça recom­mence à aller mal. Je me laisse du temps pour voir comment je vais me sentir après les Jeux Olympiques et ensuite on verra ce qui se passera, quelles déci­sions je pren­drai. Mais toujours avec une grande séré­nité, avec la satis­fac­tion d’avoir toujours fait de mon mieux. Et quand j’aurai à prendre une déci­sion, à la fin, je la pren­drai sans problème. J’ai toujours dit que je pensais que ce serait ma dernière année, mais je ne peux pas en être sûr parce qu’en fin de compte, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. »