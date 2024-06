Habillé par Hugo Boss depuis début 2022, Matteo Berrettini a évoqué lors d’une inter­view accordée à Esquire l’im­por­tance à ses yeux du style vesti­men­taire pour un joueur, en prenant les exemples de Roger Federer et Rafael Nadal.

« J’ai grandi en regar­dant Federer et Nadal. Tout ce qu’ils faisaient reflé­tait leur person­na­lité. Par exemple, au début, Rafa jouait avec un haut sans manches et un panta­court. C’était comme si un taureau entrait sur le court, et son énergie était omni­pré­sente. On sentait que ce look lui allait bien. Si n’im­porte quel autre joueur que Nadal avait adopté son look de début de carrière, cela aurait été un désastre. Il y aussi Roger qui est entré sur le court de Wimbledon avec une veste spéciale. Il était le seul à pouvoir le faire, et il a réussi. En les regar­dant, j’ai compris qu’il est très impor­tant de se sentir à l’aise dans ses vête­ments et dans son style, que ce soit sur le court ou en dehors, parce qu’au bout du compte, il faut être performant. »