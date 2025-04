Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe, le Français Ugo Humbert a évoqué sa progres­sion sur terre battue.

« On a énor­mé­ment bossé avec Jérémy en regar­dant beau­coup de vidéos de Rafa. Je me suis foca­lisé sur ses dépla­ce­ments et ses zones de jeu. Sur le terrain, j’es­sayais ensuite d’iden­ti­fier quelles situa­tions me posaient problème. Je suis quel­qu’un de très intuitif, j’ai toujours adoré frapper des coups gagnants, mais c’est vrai que des fois ça ne sert à rien. Après, je déna­ture pas non plus mon style. Je reste un atta­quant. Dès qu’il y a une balle courte, j’agresse. Il faut juste être plus patient dans la construc­tion du point. Au lieu de le terminer en deux, trois coups de raquette, il faut en accepter plus, le temps de se procurer une balle favo­rable. Au début, j’avais du mal parce que ça me deman­dait beau­coup de réflexion. Mais quand tu réflé­chis, tu cogites et tu te fatigues plus vite. Maintenant, c’est plus naturel. Dès les premières frappes, les sensa­tions sont bonnes. Finalement, je ne me sens pas si mal sur terre ! Je ne veux plus penser au passé, je suis persuadé que mon jeu peut bien s’ex­primer sur cette surface. »