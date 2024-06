Ce lundi soir, votre servi­teur avait la chance d’ac­com­pa­gner son fils à un tournoi où il allait devoir batailler lui aussi en session de nuit contre un adver­saire aux portes de la seconde série.

Le club où j’ar­rive est donc plein, des joueurs partout, un anni­ver­saire à fêter et bien sûr un écran où Novak Djokovic livre un dernier set contre Francisco Cerundolo en huitièmes de finale de Roland‐Garros. Novak est assez impres­sion­nant alors même qu’il boitait bas une heure avant.

Evidemment les joueurs présents, élevés à la culture suisse ou espa­gnole, ne se sont alors pas gênés pour se lâcher : « Quel comé­dien, il n’a rien, c’est dégueu­lasse, il ne faut pas qu’il gagne, c’est injuste, ce n’est pas du tennis, regarde le main­te­nant il veut se mettre le public dans la poche car il est mal aimé etc etc etc », des brèves de comp­toirs maladroites mais symboliques.

Au final, Djokovic l’emporte, remercie le public devant ces « fans » de tennis médusés. La touche finale est apportée par le prof du coin qui en rajoute une couche, vous savez le fameux supplé­ment cheddar : « De toute façon, Roger Federer ou Rafael Nadal n’au­raient jamais fait ça. »

C’est ce qui me dérange le plus car, comme l’ont précisé juste­ment les cham­pions inter­rogés en confé­rence presse, il arrive fréquem­ment qu’un joueur se blesse en cours de match et même qu’il rentre sur le court avec une petite douleur.

Et ce n’est pas pour cela qu’il en fait des tonnes ou qu’il ment. Finalement, le seul problème de Djokovic est d’avoir appelé le docteur pour un trai­te­ment et surtout d’avoir gagné le match après avoir eu un trou d’air lié à sa bles­sure. On appelle ça le tennis, c’est tout…