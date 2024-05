Amélie Mauresmo va devoir cogiter un peu et le tirage au sort peut forcé­ment la mettre dans l’embarras.

Car si l’af­fiche entre Zverev et Nadal est belle, elle vient forcé­ment trop tôt dans un tournoi qui rêve de monter en puis­sance chaque jour.

A cela se rajoute le « deal » lucratif d’Amazon Prime et de la fameuse affiche de la night session, véri­table petit casse tête quotidien.

Si d’un point de vue sportif, il était presque impos­sible de favo­riser Rafa, dans le domaine de la program­ma­tion, la marge de manoeuvre des orga­ni­sa­teurs est presque totale.

Reste donc à savoir ce qui est le mieux pour le joueur même si ce match est parti­cu­lier car il peut s’agir du dernier de la légende de la terre battue dans son jardin.

Si côté public, on ne se fait aucun soucis, ce sera archi‐plein, il faut aussi choisir un horaire qui permettra au plus grand nombre de dire au revoir à son idole.

A ce sujet, on se souvient tous de la polé­mique autour de la demi‐finale en 2020 entre Djokovic et Nadal programmée en night session et fina­le­ment diffusé en clair in‐extremis.

Une fois, tout cela dit, il semble bien que le choix de mardi après midi en troi­sième match peut être la bonne solu­tion. Wait and see.