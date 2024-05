S’il a pu se préparer norma­le­ment pour Roland‐Garros (26 mai au 9 juin) après avoir déclaré forfait à Rome en raison d’une gêne persis­tante à l’avant‐bras droit, Carlos Alcaraz reste un peu anxieux à ce sujet. C’est ce qu’il a expliqué lors d’une inter­view accordée à Marca.

« Je me sens mieux. Les entraî­ne­ments se déroulent plutôt bien, sans aucune gêne. Si je me sens libéré ? Non, j’ai encore un peu peur. Cette peur va mettre du temps à dispa­raître. J’y pense encore. Chaque fois que je frappe à cent pour cent côté coup droit à l’en­traî­ne­ment ou en match, j’ai cette pensée dans la tête. Je porte toujours le manchon, je m’en­traîne avec et je vais jouer avec, c’est certain. Le fait de le porter ne signifie pas que j’ai mal au bras ou que je me sens mal », a déclaré le numéro 3 mondial qui n’a pas été verni lors du tirage au sort effectué jeudi après‐midi.