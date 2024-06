Récemment invité à s’ex­primer sur Novak Djokovic, l’an­cien 4e joueur mondial, Greg Rusedski, a tenu à répondre à ceux qui prétendent que le Serbe serait moins motivé par la victoire.

« Une déchi­rure du ménisque, j’en ai eu une moi‐même cette année et je suis plus âgé, il m’a donc fallu un certain temps pour m’en remettre, mais il pour­rait être de retour à temps pour les Jeux olym­piques et j’ai entendu dire qu’il avait très faim, qu’il voulait jouer encore quelques années. Je sais que beau­coup de gens disent qu’il est en train de ralentir, ceci et cela. Mais il ne faut pas oublier une chose, c’est que l’année dernière, il a remporté trois des quatre tour­nois majeurs et qu’il était en finale à Wimbledon. Il est humain et je pense qu’il va revenir en force, alors ne l’ou­bliez pas. »