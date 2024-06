Alors que la saison sur gazon a débuté et que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pour­raient se retrouver à Wimbledon après leur duel à Roland‐Garros, l’an­cien entraî­neur de Roger Federer et Pete Sampras, Paul Annacone, a estimé que l’Italien, de par sa taille, partait avec un léger désavantage.

« Même s’il se déplace beau­coup mieux, c’est un grand gaillard. Je pense que c’est peut‐être l’un de ses désa­van­tages par rapport à un démé­na­geur comme Alcaraz qui est plus bas au sol. Il est beau­coup plus puis­sant, il aura proba­ble­ment des mouve­ments un peu plus nuancés et subti­le­ment plus équi­li­brés que ceux de Jannik sur un court en herbe. »