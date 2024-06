Battu par un excellent Jack Draper en finale de l’ATP 250 de Stuttgart ce dimanche, Matteo Berrettini, malgré une semaine posi­tive au cours de laquelle il a pu jouer sans douleur tout en étant perfor­mant, accu­sait un peu le coup.

« Félicitations à Jack. Tu as réalisé une semaine et un match incroyables. J’étais si près du but. Ça va faire mal pendant un moment, mais c’est le tennis. J’ai gagné des matchs comme ça et perdu des matchs comme ça. Je suis sûr que ce gars‐là va soulever d’autres trophées. Une semaine incroyable. Bonne chance pour les prochains tour­nois », a déclaré l’Italien qui n’a pas manqué de féli­citer chaleu­reu­se­ment son adversaire.