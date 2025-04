Rien ne va plus entre Novak Djokovic et le Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Vainqueur du tournoi en 2013 et 2015, le Serbe, qui n’a plus atteint la finale depuis son dernier titre, s’est incliné assez sèche­ment ce mercredi pour son entrée en lice.

Opposé à Alejandro Tabilo (32e), contre qui il s’était incliné l’année dernière à Rome pour leur seule confron­ta­tion, l’ac­tuel 5e joueur a livré une perfor­mance très en dessous de ses stan­dards, s’in­cli­nant 6–3, 6–4, en à peine 1h30 de jeu.

Si l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem nous a habi­tués à des pres­ta­tions simi­laires lors des dernières éditions, malgré sa demi‐finale en 2024 (battu en huitièmes de finale en 2021 et 2023 et au deuxième tour en 2022), son atti­tude atten­tiste et presque désin­té­ressée a sauté aux yeux de tout le monde.

Et si l’on ajoute à cela son nombre consé­quent de fautes directes (29 contre seule­ment 18 coups gagnants), la défaite est tout sauf illogique.

