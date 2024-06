Invitée à s’ex­primer sur la poten­tielle fin de l’ère Novak Djokovic, qui s’est récem­ment fait opérer du genou, Marion Bartoli a estimé que ses prin­ci­paux concur­rents que sont Carlos Alcaraz et Jannik Sinner n’étaient pas encore assez régu­liers dans les très grands rendez‐vous.

🗣️ @bartoli_marion est caté­go­rique, « ce n’est pas du tout la fin de l’ère Djokovic » pic.twitter.com/Mtttqf6AP0 — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) June 16, 2024

« Quand on voit la finale de Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, qui sont bien évidem­ment de très grands cham­pions, et le nombre de fautes directes qu’ils commettent encore, les crampes d’Alcaraz et Sinner en demi‐finales. Dites‐moi le nombre de fois où Djokovic a crampé sur des finales contre Federer ou Nadal qui ont duré plus de cinq heures ? Le nombre de fautes effec­tuées par ces joueurs‐là sur des finales de tour­nois de Grand Chelem où le niveau est plus élevé… Ce n’est pas du tout la fin de l’ère de Novak Djokovic. »