Douche froide à Monte‐Carlo après l’énorme combat entre Arthur Fils et Carlos Alcaraz, remporté par l’Espagnol.

Grigor Dimitrov, opposé à Alex De Minaur en quarts de finale ce vendredi, s’est incliné 6–0, 6–0, en 44 minutes après avoir inscrit seule­ment 15 petits points. Une défaite plus que surpre­nante et surtout inex­pli­cable de la part d’un joueur aussi confirmé et coriace que le Bulgare.

Quick day at the office for Demon 🏎️@alexdeminaur beats Dimitrov 6–0 6–0 in 44 mins to reach the last 4 #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/nISgRPoLNz