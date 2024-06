Depuis son retrait des courts à l’US Open 2022, Serena Williams en profite pour se consa­crer à son busi­ness et sa vie de famille.

La cham­pionne améri­caine est mère d’une petite Olympia, six ans et Adira, neuf mois. Toutes les deux sont le fruit de sa rela­tion avec Alexis Ohanian, fonda­teur de Reddit.

Dans un entre­tien accordé à Extra, l’an­cienne numéro une mondiale en a dit plus sur sa vie de mère.

« Ils sont mon plus grand amour, je suis obsédée par ces enfants. Mon bébé n’ar­rê­tait pas de dire : ‘Je veux une sœur ! Je veux une sœur !’ Donc, c’était aussi beau­coup de pres­sion, est‐ce que ça va être une fille ou un garçon, vous savez ? J’ai toujours voulu une famille, une grande famille. Je pense que j’ai dédie toute l’in­ten­sité que j’avais sur le court à mes enfants parce que je suis très prag­ma­tique. De plus, j’ai deux entre­prises donc je mets beau­coup d’ef­forts et de passion dans les choses qui me passionnent ».