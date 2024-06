Lors de son inter­view accordée à Esquire, Matteo Berrettini est revenu sur les adieux de Roger Federer lors de la Laver Cup 2022.

« Lorsque j’étais à Londres, occupé à célé­brer le dernier match de Roger Federer, il pleu­rait parce qu’il était triste de quitter quelque chose qu’il aimait tant, et il nous disait : ‘Vous n’avez pas idée de la chance que vous avez de pouvoir conti­nuer à jouer. Je donne­rais beau­coup pour pouvoir jouer un match de plus, remporter une victoire de plus, parti­ciper à un tournoi plus impor­tant. Alors conti­nuez à profiter, conti­nuez à vous battre, parce que c’est le meilleur sport qui soit et vous devez en profiter’. Je crois que c’est à ce moment‐là que j’ai vrai­ment compris qu’il fallait aimer ce que l’on fait. Dans les bons comme dans les mauvais moments, il s’agit de profiter de la vie – c’est ce que j’es­saie de faire depuis. »