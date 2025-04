Alors qu’il fêtera ses 22 ans le 5 mai prochain, Carlos Alcaraz a déjà remporté 6 titres en Masters 1000 (sans oublier ses 4 titres du Grand Chelem et le fait qu’il ait été le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire). Seul son compa­triote, Rafael Nadal, s’est montré plus précoce dans le domaine en rempor­tant son 6e titre en Masters 1000 à l’âge de 19 ans et 345 jours. À peine croyable.

Titré à Monte‐Carlo ce dimanche, Alcaraz devance en revanche les légendes que sont Andy Murray, Pete Sampras, Roger Federer et Novak Djokovic.

📊 Les plus jeunes joueurs au moment de remporter leur 6ème titre en Masters 1000 :

🇪🇸 Nadal : 19 ans et 345 jours

🇪🇸 Alcaraz : 21 ans et 344 jours 🆕

🇬🇧 Murray : 23 ans et 155 jours

🇺🇸 Sampras : 23 ans et 213 jours

🇨🇭 Federer : 23 ans et 238 jourspic.twitter.com/oyZtEYmPUm — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 13, 2025

Djokovic suit dans la liste avec un 6e titre en Masters 1000 conquis à l’âge de 23 ans et 302 jours selon Jeu, Set et Maths.