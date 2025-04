10e mondial ce lundi, Casper Ruud joue sa place dans le top 10 cette semaine à Barcelone, où il va tenter de défendre son titre. En confé­rence de presse avant le début de l’ATP 500 catalan, le Norvégien a relativisé.

Unbothered King, asked about falling down the rankings after Barcelona :



« It’s okay. I will probably wake up and be just the same person as when I was Top 10 and be happy with my life anyways.«



