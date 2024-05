Membre du staff de Daniil Medvedev depuis le début de saison, Gilles Simon s’est exprimé lors d’une inter­view accordée à Eurosport sur l’at­ti­tude parfois sulfu­reuse de son joueur.

Question : « Comment gérez‐vous le fait qu’il vous engueule parfois en plein match ? »

Gilles Simon : « Je ne l’ai pas décou­vert à ce moment‐là. Je connais un peu le person­nage, je sais comment il fonc­tionne. On travaillera cet aspect ou pas, c’est lui qui le déci­dera. C’est sa manière de sortir sa frus­tra­tion. D’autres font autre­ment. J’essaie de rester dans l’idée géné­rale de ce qu’il y a derrière. On sait bien qu’il ne s’en prend pas vrai­ment à la personne, mais c’est comme ça que ça sort malheu­reu­se­ment, parce que ce n’est pas la meilleure manière de le sortir. Mais si c’est la seule qui marche, pour l’ins­tant allons‑y comme ça. Dans ma géné­ra­tion, Andy Murray insul­tait son clan toute la journée et, je pense, au fond de lui il n’en était pas fier. Mais il disait : ‘Quand je ne dis rien, je ne gagne plus un match.’ Et comme il était là pour gagner… ça ne reflète pas du tout qui il est en dehors, et pour Daniil non plus. Je ne le prends pas du tout personnellement. »